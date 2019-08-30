Türkiye'den flaş F-35 açıklaması! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35 savaş uçağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'den F-35 almak istiyoruz, alamazsak farklı alternatiflere bakarız. Biz hiçbir zaman Rusya'dan uçak alacağız demedik, biz F-35 programının parçasıyız. Ayrıntılar geliyor...

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