Türkiye'den F-35 ve Su-57 açıklaması

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

F-35'te son durum ne?

ABD ile F-35 kriziyle ilgili son bilgileri veren Demir, "ABD ile F-35 anlaşmasının sona erdiğine dair resmi bir belge gelmedi. F-35 ile ilgili herhangi bir irade eksikliği yok. Programın en başarılı ortaklarındanız." dedi.

Rusya'dan SU-35 ve SU-57 alınacak mı?

Başkan Erdoğan'ın Rusya'da incelemelerde bulunduğu SU-35 ve SU-57'lerle ilgili de konuşan Demir, "İncelemeler sürüyor. Karar vericilere riskleri ve sonuçları rapor edeceğiz." dedi.

Ayrıntılar geliyor...