Türkiye'den doğalgaz adımı sermaye akışını değiştirdi mi? Türk emtia uzmanları: Gayet yeterli öngörüsü

Uluslararası finans uzmanı Alex Kimani, Oilprice. com’da kaleme aldığı son yazısında ABD’de patlak veren, Avrupa’da da sallantıya neden olan bankacılık krizinin petrolden altına sermaye çıkışını tetiklediğini yazdı.

Bankacılıkta yaşanan korkuların bu ay ham petrol vadeli işlemlerinde büyük satışlara yol açtığına değinen Kimani, “Ham petrol ve benzin vadeli işlemlerinin yoğun satışı, değerli metallere yapılan hareketle aynı zamana denk geldi” dedi ve ekledi: “Gümüş ve altın uzun pozisyonlarda net artış kaydederken, kalorifer yakıtı ve doğalgaz dışındaki diğer tüm ham ve ham ürün sınıfları açık pozisyonlarda net artış kaydetti.”

Geçtiğimiz haftaya bakıldığında, emtia uzmanları da küresel pay piyasalarında bankacılık sistemine ilişkin endişelerin devam ettiğine dikkat çekti. ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık sektörüne ilişkin endişelerle özellikle gümüş "güvenli liman" olarak yoğun talep gördü.

Baz metallere de geçen hafta yükseliş eğilimi hakim oldu. dünyagazetesinin aktardığı haberde: Tezgah üstü piyasada bakır yüzde 3.7, kurşun yüzde 3.1 ve alüminyum yüzde 1.9 artış kaydederken, nikel yüzde 0.7 ve çinko yüzde 0.2 azaldı. Doların değer kaybetmesi ve Çin'de talebin arttığına yönelik işaretler bakırı olumlu etkiledi ifadelerine yer verildi.

“Hücum var demek zarar verir”

Bankacılık krizi, sermaye akışını değiştirdi mi?

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Kimani’nin köşeyazısındaki iddiayı Türk emtia uzmanlarına soruldu: Hemfikir olmadıklarını söyleyebiliriz. “Altına talep var ve gayet normal. Bankacılıkta son yaşananlar 2008’i hatırlattığı için talep artışı oldu” diyen stratejist Haluk İzzet Mutlu, yine de altına oluk oluk para akışı olmadığına dikkat çekti: “Evet, altın daha fazla talep görüyor, tercih edilen bir araç. Ancak altına hücum var denemez. Böyle bir geçiş yok. Bu kadar iddialı olmak biraz abartı.”

“Altın 2023’te 2022’den çok daha iyi performans sergileyecek. Ancak bu bilinçli bir şekilde pazarlama olmamalı. Altına hücum gibi konuşmak insanlara zarar verir. 2022’de de gümüşe hücum diye pazarlandı. Talep doğru ama nakite göre ilk tercih demek yanlış olur.”

Petrolde üç haneli rakam

“Petrol şu an resesyon fiyatlandırması yapıyor. Çin’in yavaşlaması ve hızlanması da emtia piyayasında etkili oluyor.” Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Petrol ve Gaz Direktörü Sohbet Karbuz, Kimani’nin “altın-petrol” çıkışı için şunları söyledi: “Altın her zaman güvenli liman olmuştur. Geçen seneden beri merkez bankaları altına yükleniyor. Fiyatların uçması gerekiyordu.

Ancak olmadı, bir şekilde baskılanıyor.” “Piyasadaki belirsizlik, vadeli işlemler piyasasında petrolle ilgili belirsizliği tetikliyor. Bu senenin ortasına kadar da devam edecektir.

Fiyatın aşağıya inmesi bana pek mantıklı gelmiyor. Petrol fiyatının bu senenin ikinci yarısında üç haneli rakamlara çıkmasını bekliyorum.” “Mevcut petrol piyasası şöyle: Ayılar ve boğalar bir pinpon masası üzerine oynuyor. Senenin ikinci yarısında alan büyüyecek, tenis sahasında oynamaya başlayacaklar. O zaman da alt üst bant arasındaki fark artacağı için o voladilite de artacak.”

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