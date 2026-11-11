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Gündem İzmir'deki patlamaya ilişkin sıcak gelişme
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İzmir'deki patlamaya ilişkin sıcak gelişme

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İzmir'deki patlamaya ilişkin sıcak gelişme

İzmir'de bulunan HABAŞ Demir Çelik fabrikasında 18 kişinin vefat ettiği patlamanın sonrası gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde HABAŞ Demir Çelik fabrikasında meydana gelen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından gözaltına alınan 11 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

 

Aralarında firma yönetim kurulu başkanı, fabrika müdürü, işveren vekili ve birim şeflerinin de olduğu tüm şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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