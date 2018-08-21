Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...

Başkan Erdoğan'ın teknolojide 'yerli ve milli' çağrısına cevap gecikmedi. Türkiye’nin yerli telefon üreticilerinden bir firma Ankara'da sıfır bir fabrika kurarak çalışmalarına hız verdi.

'PARDUS' KULLANIN ÇAĞRISI

Şirket; Türkiye’nin ilk millileştirilmiş işletim şirketi Pardus'u yaymak için gün sayıyor. Hatta bunun için AK Partili belediyelere ‘Pardus kullanın’ çağrısı da yapıldı.

'BİRÇOK ALANDA MİLLİLEŞTİRİLMİŞ YAZILIM KULLANILMALI'

Pardus’un ticarileşmesi için çalışan HAVELSAN, kamu kurumlarının gönül rahatlığıyla Pardus’a geçebileceğini belirtiyor. Millileştirilmiş işletim sistemi PARDUS'un kamuda ve belediyelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili Hürriyet'ten Eray Görgülü'ye açıklama yapan HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, ''Ürünü önce biz kullandık, şimdi kamu kurumlarına öneriyoruz. Belediyelerin yanı sıra, bankacılık, enerji gibi kritik altyapılarda mutlaka millileştirilmiş yazılımımız kullanılmalı.'' dedi.

Bu arada AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Erol Kaya, AK Partili 883 belediyeye tebligat gönderdi. Bu tebligatta 17 maddelik tebligatta millileştirilmiş işletim sistemi Pardus'dan da bahsedildi.

'YAYGINLAŞTIRILMASI LAZIM'

Atalay, ''İşletim sisteminin bir kurumda çalışabilmesi için o kurumda diğer kullanılan yazılımlarla da uyumlu olması gerek. Windows’u sildiniz, Pardus’a geçtiniz, ama ofis paketi sizinkine uymuyor, o zaman kullanamazsınız. Bu nedenle aynı zamanda Pardus işletim sistemiyle uyumlu diğer uygulamaları da temin ettik. Word, excel gibi ofis uygulamaları var. Bununla uyumlu ‘libreoffice’ açık kaynak bir paket, onunla test ettik ve çalıştığını gördük. AK Parti’li belediyelere yapılan çağrı çok önemli. İstanbul’da Pendik ve Eyüp Belediyesi geçmişti ama, daha da yaygınlaşması lazım. İşin mutlaka ticari boyutu da var ancak, ticari olmaktan ziyade bu iş artık milli bir mesele.'' dedi.

KAHRAMANMARAŞ BELEDİYESİ PARDUS KULLANMAYA BAŞLADI



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkan Fatih Mehmet Erkoç'un talimatı ile milli işletim sistemi kullanmaya başlayan ilk şehrimiz oldu.

Fatih Mehmet Erkoç'un talimatı ile toplam 2 bin bilgisayarın alt yapısı bu sisteme entegre edildi.Muhtarlık işleri ve bilgi işlem dairesi pilot daireler seçilirken, sistemin önümüzdeki günlerde tüm dairelerde kullanıma başlayacağı bildirildi.