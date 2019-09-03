Türkiye'den ABD açıklaması! Dışişleri Bakanlığı, Güney Kaliforniya açıklarında bir gemide çıkan yangın nedeniyle ABD'ye taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kaliforniya açıklarında bir gemide çıkan yangında, hayatını kaybedenler için ABD'ye taziye mesajı iletti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Santa Cruz Adası açıklarında bir gemide çıkan yangın sonucunda 25 kişinin hayatını kaybetmesinden ve çok sayıda kişinin yaralanmasından duyulan üzüntü dile getirildi. Açıklamada, "Yangında hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve ABD halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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