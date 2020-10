Türkiye'deki Azerbaycanlı doktorlar ülkelerinin savaştaki başarısından gurur duyuyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde gözlemci doktor olarak eğitim gören Khumare Rzayeva: - "Türkiye her zaman hakkın yanında olan bir halktır ve şu an da bizim yanımızda. İnşallah haklı savaşımızı sonuna kadar devam ettirip kazanacağız" - Azerbaycanlı öğrenci Türkan Mammadli: - "Her gün eminiz ki topraklarımızın bir kısmı alınacak, bunun haberini duyacağız. Her gün ülkemizdeki haberleri gururla takip ediyoruz" - Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı: - "Ermeni güçlerinin hiçbir etik, ahlaki kural tanımadan yaptığı saldırılar ister istemez moralimizi bozuyor ama Ermenistan'ın kaybedeceğine, Azerbaycan’ın da kazanacağına inancımız tamdır"