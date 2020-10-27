Türkiye'deki Azerbaycanlı doktorlar ülkelerinin savaştaki başarısından gurur duyuyor

ERZİNCAN (AA) - Azerbaycan'da tıp fakültesinden mezun olduktan sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesinde eğitimlerine devam eden öğrenciler, ülkelerinin topraklarını Ermenistan işgalinden kurtarmak için sürdürdüğü savaşta Azerbaycan ordusunun başarısını gururla takip ediyor.

Erzincan Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonu desteklemek amacıyla, kentte eğitim gören öğrencilere moral ziyaretinde bulundu.

Ayrancı, EBYÜ'de "gözlemci doktor" olarak eğitimlerine devam eden Azerbaycanlı 7 genç ile fakültenin dekanlığındaki toplantı salonunda bir araya geldi.

Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın da hazır bulunduğu görüşmede gençlere Türkiye ve Azerbaycan bayrağı hediye eden Ayrancı, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan'dan Erzincan'a gelerek eğitimlerini sürdüren öğrencilerin her zaman yanında olduklarını söyledi.

- "Azerbaycan’ın sonuna kadar yanındayız"

Son günlerde Azerbaycan'da yaşananları ülke olarak yakinen takip ettiklerini, Azerbaycan ordusunun başarısının mutluluk verici olduğunu belirten Ayrancı, şöyle devam etti:

"Ermeni güçlerinin hiçbir etik, ahlaki kural tanımadan yaptığı saldırılar ister istemez moralimizi bozuyor ama Ermenistan'ın kaybedeceğine, Azerbaycan’ın da kazanacağına inancımız tamdır. Biz tek millet iki devlet olarak gördüğümüz Azerbaycan’ın sonuna kadar yanındayız. Onları hem ülke olarak destekliyoruz hem de tüm insanlarımız dualarıyla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındalar."

- "Haklı savaşımızı kazanacağız"

Azerbaycanlı Khumare Rzayeva da Türkiye ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Azerbaycan'a haklı savaşında manevi yönden en büyük desteği Türkiye'nin verdiğini vurgulayan Rzayeva, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk yetkililer başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Türkiye her zaman hakkın yanında olan bir halktır ve şu an da bizim yanımızda. İnşallah haklı savaşımızı sonuna kadar devam ettirip kazanacağız. Biz ordumuza güveniyoruz." diye konuştu.

Aileleri ile telefon irtibatında zaman zaman sıkıntı yaşadıklarını aktaran Rzayeva, ülkelerinin savaş durumunda olduğunu ve sivillerin üzerinde füzelerin patladığını anlattı.

Rzayeva, kendi topraklarını savunmak için halk olarak savaşa hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Türkan Mammadli de kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, "Gerçekten çok gururluyuz. Her gün eminiz ki topraklarımızın bir kısmı alınacak, bunun haberini duyacağız. Her gün ülkemizdeki haberleri gururla takip ediyoruz." dedi.



