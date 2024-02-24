Türkiye’de Zafer Partisiyle ittifak yap, Avrupa’da aşırı sağdan dert yan! Sessiz olun Özgür Sosyalist Enternasyoneli kekliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İspanya'nın başkenti Madrid'de Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na katıldı. Özel burada yaptığı konuşmasında "Demokrasiye inananlar ve yeni bir ekonomik düzeni kurma iradesini taşıyanlar güç birliği yapmalıdır" çağrısında bulundu. Özel, "Bugün yaşadığımız, kamu yararı gözeten sosyal politikalarla şahsi çıkarlara dayalı sağ siyasetin çatışmasıdır. Biz sol, sosyalist, sosyal demokratlara düşen, kamu yararını siyasetin ve düzenin merkezine almaktır. Aşırı sağın yükselişine ve artan popülizme karşı mücadelede partilerimizin, kurumlarımızın ve Sosyalist Enternasyonal'in atabileceği en önemli adımlardan biri neoliberal ekonomik düzenin sömürdüğü insanlarımızın yanında olmak, yanında durmaktır" dedi.

Nisan'da Filistin'e gidecekmiş

Katil İsrail’i memnun etmek için 7 Ekimden sonra Hamas’a terörist diyen Özel, Nisan ayında da Filistin’e gideceğini öne sürdü.

Özel, “Hamas’ın gerçekleştirdiği saldırı sonrasında İsrail’in Gazze’de yürüttüğü operasyonlarda şu an itibarıyla 30 binden fazla insanın hayatını kaybettiğini, bunun önemli bir kısmının kadınlar ve çocuklar olduğunu hatırlatmak isterim. Bu konuda geçtiğimiz kasım ayında uluslararası bir barış çağrısında bulunmuş, Sosyalist Enternasyonal'de temsil edilen ülkelerin, o ülkelerdeki sol, sosyal demokrat partilerin liderlerine bir mektup yazmıştım. Önümüzdeki nisan ayında Filistin’e bir ziyaret gerçekleştirerek dikkatleri Gazze’deki insanlık dramına çekmek istiyorum ve bu konuda önemli bir mesafe aldığımızı memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki nisan ayındaki ziyaretten sonra Gazze’de derhal bir kalıcı ateşkesin sağlanması ve insanı yardımların geçişine izin verilmesiyle ilgili buradan önemli bir çağrıyı hep birlikte tartışmamız gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Özel: Hamas bir terör örgütüdür

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26 Ekim 2023’te partisinin Zonguldak İl Başkanlığını ziyaret eden Özel, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değil kurtuluş ve mücahitler grubudur" sözlerine tepki göstermiş, “Hamas bir terör örgütüdür. Erdoğan'ın bu sözleri Türkiye açısından utanç vericidir. Reddediyoruz" demişti.

CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda da söz alan CHP Genel Başkan Özgür Özel konuşması sırasında "Bir terör örgütü olan Hamas” ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Yeniakit.com.tr