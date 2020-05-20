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Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüste vaka sayısı kaç oldu? 20 Mayıs’ta vaka sayısı kaç?

20 Mayıs 2020 tarihli günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlandı. En son vaka sayısı merak konusu oldu. Vatandaşlar Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüste vaka sayısı kaç oldu? 20 Mayıs’ta vaka sayısı açıklandı mı? 20 Mayıs’ta vaka sayısı kaç? gibi sorularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 19:53:00 -
Türkiye’de vaka sayısı kaç oldu? Koronavirüste vaka sayısı kaç oldu? 20 Mayıs’ta vaka sayısı kaç?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her 24 saatte bir Twitter üzerinden paylaşılıyor.

20 Mayıs 2020 tarihli günlük koronavirüs vaka sayısı ve iyileşen hasta sayısı vatandaşlar için merak ediliyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, alınması tavsiye edilecek önlemleri görüşmek için öğle saatlerinde toplanmıştı. Peki, Türkiye'de son durum ne ve koronavirüs vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Koronavirüste son vaka sayısı kaç oldu? İşte detaylar.

Koronavirüste 20 Mayıs 2020 tablosu yayınlandı. Vatandaşlar özellikle uzmanların da dikkat çektiği vaka sayısını merak ediyor.

Arama motorlarında Türkiye’de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 20 Mayıs 2020 tarihli günlük koronavirüs vaka sayısı kaç? Vaka sayısı düştü mü? Koronavirüste vaka sayısı… gibi sorular boy gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

VAKA SAYIMIZ, 1.000'İN ALTINA DÜŞTÜ. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız: Kontrollü Sosyal Hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1,5 metre Sosyal Mesafe.

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