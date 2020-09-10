Türkiye’de üretilen domates salçası 99 ülkenin yemeklerine tat verdi

Sektörde faaliyet gösteren salça üreticileri ocak-ağustos döneminde 93 milyon 38 bin dolarlık domates salçası sattı. Türkiye’den en fazla salça ihracatı Irak’a yapıldı. Bu ülkeye dış satım geçen yılın 8 ayına nazaran yüzde 9 gerilemesine rağmen 59 milyon 94 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın 8 ayında önemli ihracat artışı görülen ülkelerin başında Suudi Arabistan geldi. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 174 yükselişle 1 milyon 390 bin dolardan, 3 milyon 813 bin dolara çıktı.