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Ekonomi Türkiye’de üretilen domates salçası 99 ülkenin yemeklerine tat verdi
Ekonomi

Türkiye’de üretilen domates salçası 99 ülkenin yemeklerine tat verdi

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, başta Bursa’nın Karacabey Ovası olmak üzere Türkiye’nin bereketli topraklarında üretilen domateslerden yapılan salçaların 8 aylık ihracatında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,37 artış görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 08:39:00 -
Türkiye’de üretilen domates salçası 99 ülkenin yemeklerine tat verdi

Sektörde faaliyet gösteren salça üreticileri ocak-ağustos döneminde 93 milyon 38 bin dolarlık domates salçası sattı. Türkiye’den en fazla salça ihracatı Irak’a yapıldı. Bu ülkeye dış satım geçen yılın 8 ayına nazaran yüzde 9 gerilemesine rağmen 59 milyon 94 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Yılın 8 ayında önemli ihracat artışı görülen ülkelerin başında Suudi Arabistan geldi. Bu ülkeye yapılan dış satım geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 174 yükselişle 1 milyon 390 bin dolardan, 3 milyon 813 bin dolara çıktı.

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