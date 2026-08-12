AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Savcı Sayan’dan Tugay için şok iddia!

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Sayan, “Daha önce de söylemiştim: AK Parti’ye geçmek isteyen çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı var. Ancak bu geçişlerin gerçekleşebilmesi için en önemli irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıdır. Geçmişte bazı isimleri açıkladığımda bana çok saldırdılar, söylediklerime inanmadılar. Sonrasında o isimlerin AK Parti’ye geçtiğini hep birlikte gördük. Şimdi yeni bir kulis bilgisi paylaşayım: Bana ulaşan bilgiye göre Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişine Sayın Cumhurbaşkanımızdan şu ana kadar onay çıkmış değil. Bu nedenle kanaatim, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçemeyeceği yönündedir. Kaynağıma güveniyorum; kaynağım sağlam. Zaman kimin haklı olduğunu yine gösterecek” diye yazdı.