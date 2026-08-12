AK Parti’ye geçeceği konuşuluyordu! Savcı Sayan’dan Tugay için şok iddia!
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AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti’ye geçeceği konuşulan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan onay çıkmadığını söyledi.
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Sayan, “Daha önce de söylemiştim: AK Parti’ye geçmek isteyen çok sayıda milletvekili ve belediye başkanı var. Ancak bu geçişlerin gerçekleşebilmesi için en önemli irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıdır. Geçmişte bazı isimleri açıkladığımda bana çok saldırdılar, söylediklerime inanmadılar. Sonrasında o isimlerin AK Parti’ye geçtiğini hep birlikte gördük. Şimdi yeni bir kulis bilgisi paylaşayım: Bana ulaşan bilgiye göre Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişine Sayın Cumhurbaşkanımızdan şu ana kadar onay çıkmış değil. Bu nedenle kanaatim, Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçemeyeceği yönündedir. Kaynağıma güveniyorum; kaynağım sağlam. Zaman kimin haklı olduğunu yine gösterecek” diye yazdı.
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