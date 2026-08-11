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Gündem "O iki ifade beni rahatsız etmez" Ertuğrul Özkök'ten omurgasız savunma
Gündem

"O iki ifade beni rahatsız etmez" Ertuğrul Özkök'ten omurgasız savunma

Yeniakit Publisher
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Ertuğrul Özkök, YouTube’da yayınlanan 'Paşa Paşa Muhabbetler' programında kendisine yöneltilen “dönek” ve “omurgasız” eleştirilerine cevap verdi.

Ertuğrul Özkök, YouTube’da yayınlanan “Paşa Paşa Muhabbetler” programında kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili konuştu.

 

Haber7'de yer alan haberde; Özkök'ün açıklamalarına yer verildi.

Bana söylendiğinde alınmadığım iki laf var: “Dönek ve omurgasız" diyen Özkök şu savunmayı yaptı:

"Ben omurgalıyım ama herkes omurgayı dik durmak için yaratılmış bir organ zannediyor. Omurganın asıl görevi eğilip bükülüp hareket etmektir. Dimdik bir organ olsa ölürsün.”

 

Ertuğrul Özkök, dönemin konjonktürüne göre yayın yaptığı gerekçesiyle farklı kişiler tarafından farklı tarihlerde "omurgasız" olmakla itham edilmişti.

28 Şubat döneminde “Gerekirse silah bile kullanırız” manşetini atan Özkök, serginin sunum yazısında geçen “Dönemin ‘muktedirlerinin’ özellikle 17 yaşlarındaki genç kadınları ikna etmek için kullandıkları ‘Böyle daha güzelsin’ hitabı da sergiye bu sebeple adını verdi” ifadesini de yine hiç üzerine alınmadan, bu ifadenin asıl hedef aldığı baskıcı zihniyeti görmezden gelerek değerlendirdi.

 

Şevket Kazan için "Bakan değil militan" manşeti atan, Necmettin Erbakan'ı siyasetten çıkartmak için "Ya uy ya çekil" diyen, 28 Şubat MGK toplantısını kast ederek "Gözler Cuma'da" ifadesini kullanan, bir genelkurmay yetkilisin ağzından "Bu defa işi silahsız kuvvetler çözsün" demekten çekinmeyen Hürriyet gazetesinin en önemli isimlerinden olan ve bu manşetlerin mimarlarından olan Özkök, 28 Şubat döneminin muktedirlerine laf söylemek yerine “Dönemin muktediri kavramı bence bu sergiyi sadece geçmişin 28 Şubat’ında bırakmıyor, aynı zamanda bugünün muktedirlerinin yaptıklarını da içine alarak geleceğine de bağlıyor” değerlendirmesini yaptı.

 

Özkök, ikna odalarını yersiz ve yanlış buluyordu ama üniversitelerde başörtüsünü düzenleyen Anayasa teklifi meclisten rekor oyla geçerken “411 el kaosa” kalktı diyerek tarihi bir utanca imza atmıştı.

 

Üstelik yıllar boyunca verdiği röportajlarda o başlıktan pişmanlık duymadığını da defalarca dile getirdi. Bu başlığıyla kadın haklarını adeta ayaklar altına alan Özkök, 28 Şubat sergisi sunum yazısında “bayan” ya da “hanım” yerine “genç kadınlar” ifadesi kullanılmasını ise alkışladığını anlattı.

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Yorumlar

EVET DÖNEK, OMURGASIZ, MÜSLÜMAN DEĞİL DAHA ÇOK VAR

Üstad Kadir MISIROĞLU (r.a.) bir sohbetinde demişti bunun için ölünce Camiye götürülmeyecekmiş. Direk kendisi söylemiş. Çıksın paşa paşa ben Müslüman değilim desin, ateşi bol olsun kosmoslar içinde yatsın türkan saylan rahibe kızı olduğunu öldükten kaç sene sonra öğrendik. EY MÜSLÜMANLAR ARTIK UYANIN VE KENDİNİZE GELİN

Adem

Eh utanma,arlanma,haya ve karakter olmayinca suratina tükürülünce bile yüzü kizarmiyor...omurga yok ama suratinda essek derisi var.satilmis piyon...
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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