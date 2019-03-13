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Türkiye'de üretildi! İnsansı robota yüz eklendi

Konya'da üretilen insansı robota yüz eklendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Özgür Akın, "İnsansı hareketleri çok rahat gerçekleştirebiliyor. Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor, interneti kullanabiliyor" dedi.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:41
Türkiye'de üretildi! İnsansı robota yüz eklendi

Konya'da üretilen insansı robota yüz eklenip, mimik ve yürüme kabiliyeti artırıldı. Robotun, ayrıca, interneti ve tatma hariç 4 duyuyu kullanabildiği, yapay zeka sayesinde de insanları tanıyıp cevap verebildiği belirtildi.

Konya'daki Akınrobotics fabrikasında üretilen insansı robotlar, her geçen gün yeni teknolojiler eklenerek geliştiriliyor.

Yüz eklenen robot, bünyesinde bulunan yüz motorlarıyla insan mimiklerini yapabilmenin yanında, yürüme, yön değiştirme, basamak çıkma gibi hareketleri başarıyla gerçekleştirdi.
'Akıncı-4' adı verilen robot, 'MiniAda' verilen diğer robotla sembolik olarak sohbet edebiliyor. Akınsoft ve Akınrobotics Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür Akın, fabrikada üretilen insansı robotların tamamının yerli imkanlarla üretildiğini belirtti.

"Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor"

Akın, "İnsansı robotlarımız 'Akıncı-4' ile 'Mini Ada'nın barındırdıkları yapay zeka sayesinde birbirleri ile olan sohbetine tanıklık ediyoruz. 'Akıncı-4' sahip olduğu eklem yapısıyla başta yürüme faaliyeti olmak üzere insansı hareketleri çok rahat gerçekleştirebiliyor. Tatma hariç 4 duyuyu kullanabiliyor, interneti kullanabiliyor ve yapay zeka sayesinde de insanları görüp tanıyabiliyor, onlara cevaplar verebiliyor" dedi.

 

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:41
  1. Konya
  2. Akınrobotics
  3. Akınsoft
  4. Özgür Akın

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  • reisreis33 dk önce
    reis olsun adı.

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