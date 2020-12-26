Dünyada endişeye yol açan koronavirüsün mıtasyona uğramış yeni hali olan virüs çeşidinin Türkiye'de olup olmadığı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de görülen ve en son İsveç olmak üzere birçok ülkeye yayılan mutasyon virüsün Türkiye'de görülmediğini açıkladı. Türkiye'de mutasyon virüsü çıktı mı?