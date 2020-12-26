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Gündem Türkiye'de mutasyon virüsü çıktı mı?
Gündem

Türkiye'de mutasyon virüsü çıktı mı?

Dünyada endişeye yol açan koronavirüsün mıtasyona uğramış yeni hali olan virüs çeşidinin Türkiye'de olup olmadığı belli oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de görülen ve en son İsveç olmak üzere birçok ülkeye yayılan mutasyon virüsün Türkiye'de görülmediğini açıkladı. Türkiye'de mutasyon virüsü çıktı mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-26 20:48:00 -
Türkiye'de mutasyon virüsü çıktı mı?

Mutasyona uğrayan virüs Türkiye'de var mı? sorusu günlerdir merak ediliyordu. Dünyada bazı ülkelerde çıkan koronavirüsün mutasyona uğrayan çeşidi ülkelerde paniğe yol açarak tedbirlere yol açtı. Peki, Türkiye'de mutasyon virüsü çıktı mı? 

Türkiye'de mutasyon virüsü var mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter üzerinden yaptığı açıklamada;

"Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı. 

İşte Bakan Koca'nın o twitleri...

 

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