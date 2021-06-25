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Yerel Türkiye'de ilk kez görüldü! Dev etçil çekirge
Yerel

Türkiye'de ilk kez görüldü! Dev etçil çekirge

Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde 25 santim uzunluğunda dev bir etçil çekirge görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 15:36:00 -

Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerine giren yaklaşık 25 santim uzunluğundaki dev etçil çekirgeyi gören iş yeri çalışanları, çekirgeyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Oldukça büyük olan ve ilk defa bu büyüklükte bir çekirge gören çalışanlar gözlerine inanamadı.Et yiyen çekirgeyi bir süre cep telefonlarıyla görüntüleyen çalışanlar, daha sonra çekirgeyi iş yerinden çıkararak doğaya saldı.

İş yeri çalışanları, daha önce bu kadar büyük bir çekirge ile karşılaşmadıklarını, ilk defa bu büyüklükte bir çekirge gördüklerini söylediler.

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