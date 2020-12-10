'Türkiye'de hukuk yok' diyen Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten beraat etti

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Milli ve manevi değerleri alaşağı eden TELE1 ekranlarından yayın yapan Can Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yaptığı hakaret sonucu hakkında açılan davadan beraat etti.

Can Ataklı TELE1'den hakaret savuruyor

Hükümete karşı ekranlardan kara propaganda yapan, Müslümanlara yönelik çirkin söylemlerde bulunan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı diktatörlükle suçlayan Can Ataklı, hakaret etmekten de geri durmuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gelişigüzel sayıp söven Can Ataklı, TELE1 ekranlarından yaptığı hakaret sonucu hakkında dava açıldı.

'Türkiye'de hukuk yok' diyenleri utandıracak karar

Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bugün görülen davadan beraat ettiğini açıkladı. Beraat kararı; Türkiye’de hukuk olmadığını, Türkiye’nin dikta ile yönetildiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diktatör olduğunu söyleyen Can Ataklı ve onun gibi avaneler için yüz kızartacak bir karar olması bakımından önemli bir yere sahip.

'Kağıttan okuyunca beni de rahatsız etti...'

Öte yandan Youtube üzerinden açıklamalarda bulunan Can Ataklı, Erdoğan'a yönelik sözlerinin kağıt üzerinden okununca kendisine de rahatsızlık verebileceğini söyledi. Ataklı, hakime yaptığı savunmada bu sözlerinin kendi üslubu olduğunu söylediğini açıkladı.

Başörtülü öğretmene nefret kusmuştu

Sokak ağzıyla konuşan ve ekranlardan hakaretler savuran Can Ataklı daha önce de EBA TV’deki başörtülü öğretmene nefret kusmuştu.