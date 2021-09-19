Türkiye'de bir ilk! Açılışı gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye'de bir ilk olarak Çanakkale'de hizmete açılan Şehit Yakınları ve Gazievi'nde 81 ilden şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları misafir edilerek onların bir araya gelmeleri ve sosyal aktiviteleri için ortam sağlanmasının hedeflendiğini belirtti.

Yanık, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Çanakkale'de, Vali İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Ardından 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla, Çanakkale Deniz Polisevi'nde şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle yemekte bir araya gelen Yanık, Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yanık, böyle bir milletin evladı olduğu için Allah'a şükrettiğini belirterek "Biz bu Anadolu ve Rumeli topraklarını, bütün bir Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kanlarıyla, uğrunda ölenlerle vatan haline getirmiş insanların torunlarıyız. Terimizin, kanımızın son damlasına kadar akıtarak hak edilmiş bir vatanı kendimize sahip kılmış insanlarız. O bakımdan gazilerimizle, şehit ailelerimizle bir arada olmak beni her zaman çok etkiliyor. Sizlerle bir arada olmak hem manen hem de bu toprağa, bu vatana karşı sorumluluklarımızı hatırlamak bakımından uyarıcı bir vazife görüyor." dedi.

Barbaros Mahallesi'ne geçerek Çanakkale Şehit Yakınları ve Gazievi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Yanık, işitme engelliler için işaret diline çevrilen konuşmasında, aziz vatan için canlarını feda eden şehitler ile ahirete intikal eden gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Dışarıda ve içeride düşmana göğsünü siper eden, hainlerin karşısında dimdik saf tutan kahraman gazilere şükranlarını sunan Yanık, şunları söyledi:

"Gösterdikleri onurlu ve inançlı duruşlarından dolayı şehitlerimizin ve gazilerimizin yakınlarına saygı, sevgi ve takdir duygularımı öncelikle ifade etmek istiyorum. Vatanımızın bekası ve selameti adına milletimizce her durum ve şartta ortaya konulan bu sağlam duruş ve şuur şüphesiz bizim en büyük gücümüzdür. Bu şuur biliyoruz ki Anadolu topraklarında 1071'den başlayarak Malazgirt, Çanakkale ve İstiklal Mücadelesi ruhuyla mayalanmış 15 Temmuz Destanı ile kendisini bütün azametiyle bir kez daha göstermiştir. Onun için Çanakkale deyince yaşadığımız heyecan çok büyük bir anlam taşıyor."

"Milletimizin emanetlerine ve asil evlatlarına sahip çıkmak borcumuzdur"

Yanık, şöyle devam etti:

"Bu milli ruhla ecdadımızın emanetine sahip çıkmayı kendimiz için bir onur ve refah meselesi olarak görüyoruz. Çanakkale, bizim için tarihimizdeki rolü sebebiyle apayrı bir sembolik öneme sahiptir. Çanakkale, bizim için öncelikle vatan demek, istiklal, istikbal, hürriyet demektir. Çanakkale demek şehitlerdir, gazilerdir, kahramanlık hikayemizdir. Çanakkale imandır, cesarettir, birlik, beraberliğimiz ve bayrağımızdır. Çanakkale, vatana duyulan sevginin, coşku ve heyecanın adıdır. Bugün açılışını yaptığımız hizmet binamızı da böyle bir anlayışın eseri ve somut ifadesi olarak görüyorum. Şehit Yakınları ve Gazievi, Çanakkale'de bilhassa daha fazla bir anlam ve özellik kazanmakta, ülkemize daha yakışmaktadır. Bunun mutluluğunun sizlerle yaşadığım için kendimi şanslı hissediyorum. Milletimizin emanetlerine ve asil evlatlarına sahip çıkmak, ihtiyaç duydukları her alanda onların yanında olmak bizim borcumuzdur."

"Hizmet binası beklentilere en iyi şekilde cevap verebilecek nitelikte"

Bakan Yanık, şehit yakını ve gazilerin yaşam standartlarını yükseltecek işleri yapmanın kendilerinin vazgeçilmez hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Geliştirdikleri yeni hizmet modelleriyle en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarına işaret eden Yanık, şöyle konuştu:

"2018 yılının şubat ayında temelleri atılan hizmet binamız, kapasitesi ve her türlü müştemilatıyla beklentilerimize en iyi şekilde cevap verebilecek nitelikte. Ülkemizde bir ilk olan Şehit Yakınları ve Gazievi'mizin yapımıyla 81 ildeki şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları misafir edilerek onların buluşmaları ve sosyal aktiviteleri için bir ortam sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca iletişim imkanları ve dayanışmaları güçlendirilerek manevi ve sosyal açıdan gelişmelerine yardımcı olunacaktır. Evimiz 80 yatak kapasitesiyle bu ihtiyacın giderilmesine önemli katkıda bulunacak niteliktedir. Yapılan yatırımların ve kaynakların en verimli şekilde değerlendirilmesi için gereken çabayı mutlaka göstermek durumundayız. Var olan kapasitemizi bütünleşik bir sosyal hizmet anlayışı ile ara yöntemi ile çok daha verimli düzeyde kullanmaya özen gösteriyoruz. Geçtiğimiz süreçte hizmet binamız pandemi sebebiyle açılamamasına rağmen Bakanlığımız kuruluşlarında kalan vatandaşlarımızın kullanımına imkan verilmiş, sosyal izolasyonu sağlamada yeni, modern ve konforlu bir alternatif olmuştur."

Yanık, talebin az olduğu durumlarda Bakanlığa bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden faydalanan engelli bireylerin ve refakatçilerinin geçici konaklamalarının sağlanacağı binanın inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Belediye Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Çanakkale Savaşları Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ahmet Doğan ile diğer davetliler katıldı.