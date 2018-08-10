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Türkiye yeni göç dalgalarına gebe

Dünyanın her bölgesinden ülkenin ve her çeşit terörist grubunun çatıştığı Suriye’de yakın gelecekte çatışmaların daha da artması bekleniyor.

10 Ağustos 2018 Cuma 11:46
Türkiye yeni göç dalgalarına gebe

Yıllardır abluka altında olan Doğu Guta’yı ele geçirdikten sonra ülkenin güneyi ve batısında büyük oranda kontrolü ele geçiren Esed rejimi gözünü muhaliflerin elinde olan yeni yerleşim noktalarına dikerken, terör örgütü PYD/YPG, ABD’nin desteği ile doğudaki ilerleyişini sürdürüyor.

ESED’İN BİR SONRAKİ HEDEFİ İDLİP

Güneydeki kentlerde büyük ölçüde kontrolü sağlayan Esed rejiminin kuzeybatı hattındaki İdlip bölgesine güçlerini kaydırarak bu bölgede yeni bir taarruza girişeceği belirtiliyor. Sivil yerleşimin yoğun olduğu İdlip bölgesinde gerçekleşmesi beklenen çatışmalar nedeni ile Türkiye’ye yönelik yoğun bir göç dalgasının oluşabileceği değerlendiriliyor. 

700 BİN KİŞİ YERİNDEN OLABİLİR

Konuya ilişkin geçtiğimiz gün Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı sağlık kurumu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayınlanan bir dergide yer verilen raporda “Önümüzdeki dönemde Suriye’nin kuzeydoğusunda gerilimin artması bekleniyor. Bu durum, İdlib ve çevresindeki bölgelerde 250 bin ila 700 binden fazla kişinin yerinden olmasına sebep olabilir” ifadelerine yer verildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 11:46
  1. Esed
  2. doğu guta

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