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Türkiye ve Sudan Dışişleri heyetleri görüşecek

Türkiye ve Sudan siyasi istişarelerinin sekizinci turunda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed başkanlıklarındaki heyetler 12 Eylül’de Ankara’da bir araya gelecek.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:20
Türkiye ve Sudan Dışişleri heyetleri görüşecek

Türkiye ve Sudan siyasi istişarelerinin sekizinci turunda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed başkanlıklarındaki heyetler 12 Eylül’de Ankara’da bir araya gelecek. Söz konusu istişarelerde, ikili ilişkiler ve başta Afrika olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:20
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