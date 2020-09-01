Türkiye ve Rusya'dan, Libya’da siyasi çözüm için temasların sürdürülmesi kararı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Libya'da siyasi çözüm bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki teması sürdürme kararı aldı." açıklamalar yer aldı.

Açıklamada, Önal ve ilgili kurum temsilcilerinin, iki günlük ziyarette Rus mevkidaşlarıyla görüşmelerde başta Libya ve Suriye olmak üzere bölgesel konularda istişarelerde bulundukları belirtildi.

Görüşmelerde, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın askersizleştirme modellerinin belirlenmesi gereği vurgulandı, "Bu kapsamda Libyalıların yürüttüğü 5 + 5 Karma Askeri Komisyonun çalışmalarına destek verildi. Birleşmiş Milletler (BM) önderliğinde. " ifadeler kullanıldı.

Açıklamada, görüşmelerde Libya'da siyasi çözüme ulaşmak için BM himayesinde Libyalılar arasında kapsayıcı bir siyasi diyalog sürecinin başlatılması gerektiğinin de vurgulandığı belirtildi.

Berlin Konferansı Açıklamada, kararın uygulanmasının önemine işaret edildi, "Libya'da siyasi çözüm bulunmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile Rusya Federasyonu arasındaki teması sürdürme kararı alındı." bilgi aktarıldı.

"Suriye Demokratik Konseyi" nin Rusya'ya davetine tepki

Suriye'de İdlib sahasındaki durum ve ortak devriyelerin yürütülmesi ele alınan açıklamada, "Bu kapsamda İstikrar Mutabakat Muhtırasına Ek Protokol uyarınca ortak çalışmaların sürdürülmesi kararlaştırıldı. 5 Mart 2020 Tarihli İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki Durum. " Değerlendirildi.

Açıklamada, Cenevre'de düzenlenen Anayasa Komitesi'nin üçüncü tur toplantılarının sonuçlarının değerlendirildiği de kaydedildi, "Siyasi süreçte ivmenin sürdürülmesinin önemi vurgulanırken, Astana Süreci ile ilgili çalışmalara vurgu yapıldı. " ifadeler kullanıldı.

Açıklamada, Rusya'nın PKK / YPG'sinin rehberliğinde "Suriye Demokratik Konseyi" unsurlarından oluşan bir grubun Rusya'ya daveti üzerine, "Sözde 'Suriye Demokratik Konseyi'nden bir grubu Rusya'ya davet ediyoruz. PKK / YPG'nin Rusya'ya ve yetkililer tarafından üst düzey kabul görmesine tepkimiz dile getirilirken, bu adımların Suriye'nin siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya hizmet etmeyeceği vurgulandı. ”ifadeleriyle tepki gösterildi.