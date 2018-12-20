"Türkiye ve Rusya birlikte yenilmez"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, eski Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da suikastle öldürülmesinin ikinci yılında, Bilkent Üniversitesi Model BM Kulübü tarafından düzenlenen konferansta konuştu. Andrey Karlov'un anısına saygı duruşuyla başlayan konferanstaki konuşmasında Türk-Rus ilişkilerine değinen Yerhov, işbirliğinin daha önce görülmemiş bir seviyeye çıktığının altını çizdi.

'Rusya ve Türkiye tüm rekorları alt üst ediyor'

Rus yayın organı Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya ve Türkiye'nin tüm rekorları alt üst ettiğini belirten Yerhov, "Bu yıla ait bazı rakamları paylaşayım: "Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 kez buluştu ve 17 telefon konuşması yaptılar. Hiç şüphesiz bu bir rekor. Geçen yıl iki ülkenin ticaret hacmi, 22 milyar dolardı. Bu yıl, bunun 27-28 milyar dolar bandında olacağını umuyoruz. Rus turist sayısı, 4.7 milyon oldu ve henüz yıl sona ermedi. Bunların yanında daha birçok rekor var" ifadelerini kullandı.

"Ortak zemin arayacağımızı biliyoruz"

Yerhov, Türk-Rus ilişkilerinde görüş ayrılığı yaşanan birçok konunun bulunduğunu da kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette iki ülkenin her zaman aynı fikirde olma yükümlülüğü yok. Birincisi, görüş birliğinde olduğumuz konular çok daha fazla. İkincisi ve en önemlisi, görüş ayrılığı yaşasak bile, nasıl ortak zemin arayacağımızı, uzlaşmaya ve her iki tarafın kabul edeceği sonuçlara nasıl varacağımızı biliyoruz. Rusya ve Türkiye olarak, İran'la birlikte, Suriye'de hem sahada hem de siyasi süreçte olumlu sonuçlar üretebileceğimizi gösterdik."

"Birlikte olduğumuzda yenilmeziz!"

Türk-Rus ilişkilerinin geleceğine baktığında iyimser olduğunun altını çizen Yerhov, "Ülkelerimiz, hem ikili hem de uluslararası konularda büyük bir potansiyele sahip. Birlikte hareket ettiğimizde kazanmak için her türlü şansa sahibiz, hatta yenilmez olduğumuzu bile söyleyebilirim. Bu umut verici" diye ekledi.

"Elbette dünya 5'ten büyüktür"

Suriye'de savaşın 7 yıldır devam ettiğine dikkat çeken Yerhov, Rusya, İran ve Türkiye'nin Astana ve Soçi'de yerel aktörlerle çabalarıyla BMGK'nin 2254 sayılı kararıyla paralel olarak ülkede siyasi uzlaşmanın şartlarını oluşturduklarını söyledi.

Yerhov, "Tüm Suriyelilerin yararına olacak şekilde ve herhangi bir çifte standart uygulamadan sorunlara çözüm bulmak uluslararası çabaların ve BM organlarının önceliği olmalı" diye konuştu.

"BM köhnedi ve reforma ihtiyaç var"

BM'nin uluslararası anlaşmazlık durumlarında yapıcı rol üstlenmesi gerektiğine işaret eden Yerhov, "Elbette dünya 5'ten büyüktür hatta (dünya) BM üye ülke sayısı 193'ten de büyüktür" ifadesini kullandı. Yerhov, mevcut küresel düzende BM sisteminin "köhne kaldığını" vurgulayarak, "BM'de reforma ihtiyaç var ve bunun yapılması gerekiyor" dedi. Büyükelçi Yerhov, bunun tüm üyelerin çabalarıyla, uzlaşma yöntemiyle yapılması gerektiğini kaydetti.