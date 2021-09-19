Türkiye, Suriye’ye güven götürdü

Suriyelilerin topraklarına geri dönmesi için Türkiye’nin kontrol altına aldığı bölgelerin güvenli hale getirilmesi çalışmaları sürüyor. Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Suriyeliler başta olmak üzere mültecilerin ülkelerine geri döndürülmesi için çalışmalarımız var” açıklaması, Suriyelilerin büyük bir bölümünde sevinçle karşılanırken teröre destek veren ve Suriye’de varlığını devam ettirmek isteyen güçlerin de moralini bozdu.

Saldırıların arkasında ABD, Fransa, İran ve Rusya var

Bölgedeki gelişmeleri Akit’e değerlendiren Psikolojik Harp Uzmanı, emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Türkiye’nin Suriye’de normalleştirmek istediği 480 kilometrelik bir hat olduğunu belirterek “Burası hariç Suriye’de güvenli bir karış toprak yok. Bir tek bizim hakimiyet sağladığımız bölge güvenli. Burada hayatı normalleştirdik askeri, siyasal ve ekonomik anlamda destek verdik. O bölgede artık kendi güvenlik teşkilatını kuran, okullarını açan, hatta üniversitesini bile açan bir coğrafya meydana getirdik. Biz bunu Türkiye’de bulunan Suriyelilerin topraklarına geri dönmesi için yaptık. İlk etapta hedef 2 milyona yakın bir kitleydi, bunun 500 bine yakını bu topraklara döndü. Bu rakamların artacak olması bu coğrafyayı işgal etmek isteyenleri korkutuyor. Suriyelilerin dönmemesi için terör örgütleri de sürekli Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı coğrafyasına saldırılar düzenliyor. Bu saldırıların arkasında teröre destek veren ABD, Rusya, rejim, Fransa ve İran var. Türkiye bulunduğu alanı genişletirse işgalci güçlerin bütün oyun bozulur. AB’nin tutumu da bu ülkelerle aynı. ‘Bölgede terör durmasın, Türkiye enerjisini bu bölgede kaybetsin, ama bana da göç gelmesin’ istiyorlar” dedi.

