Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan antrenörlere yönelik çevrim içi gelişim semineri
ANKARA (AA) - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, antrenörlere yönelik gelişim seminerini çevrim içi düzenleyecek.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi İrfan Gülmez'in "Kuvvet antrenmanı planlamasında yeni yaklaşımlar" ve "Antrenman programlanması" konu başlıklarında vereceği seminer, 6 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.
Antrenörlerin katılımına açık olan seminere başvurular, 5 Ekim Pazartesi gününe kadar, "E-devlet" üzerinden yapılabilecek.