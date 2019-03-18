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Türkiye servetini çöpe bırakıyor

Yenilmeyen yemekler, kullanılmayan eşyalar ve diğer savurganlıklar hesaplandığında Türkiye, 1.5 milyar TL’nin üzerinde bir kayıp yaşıyor.

18 Mart 2019 Pazartesi 11:39
Türkiye servetini çöpe bırakıyor

Sudan ekmeğe, kağıttan ilaca, enerjiden gıdaya kadar birçok tüketim maddesini saçıp savuruyoruz. Bu israfın yarısı sofrada, yarısı ise fırınlarda gerçekleşiyor. Yenilmeyen yemekler, kullanılmayan eşyalar ve diğer savurganlıklar hesaplandığında Türkiye, 1.5 milyar TL’nin üzerinde bir kayıp yaşıyor. Çağın vebası olarak adlandırılan gıda israfının toplam miktarı ise 214 milyar lirayı buluyor. İsraflar olmasaydı Türkiye’nin neler kazanabileceği ile ilgili önemli tespitlerde bulunan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, küresel sorundaki ilginç gerçeği ortaya çıkardı. İsraf ve kayıpların baş döndürücü boyuta ulaştığı Türkiye’de sözkonusu meblağla; 692 bin konut yapılabilir ve konut sorunu tamamen çözümlenme yoluna gidilirdi.

6 tüp geçit projesi

Yine aynı parayla 300 yataklı ve 2 bin 186 hastane yaparak ülkemizdeki sağlık sistemi tamamen rahatlatılmış olurdu. Çöplere atılan bu paralarla yaklaşık 28 bin km otoyol yaparak, ülke kalkınması için gerekli ulaşım altyapısı sağlanabilirdi. Hatta İstanbul için hayal edilen İstanbul tüp geçit projesinden 6 tanesi hayata geçebilirdi. Damlaya damlaya akan bir musluk, yılda 6 metreküplük su kaybına sebep olurken, bunun her konuta maliyeti 12 milyon lirayı buluyor. 18 milyon konuttan sadece yüzde 10’unda böyle bir durum olduğunda, oluşan israf yaklaşık 20 milyar TL’ye ulaşıyor.

100 litre suyu boşa akıtıyoruz

Diş fırçalarken, el yıkarken ve tıraş olurken yaklaşık 2 dakika için açık bırakılan bir musluk dahi günde 20 litre su tüketiyor, 5 kişilik bir ailede ise bu rakam 100 litreye ulaşıyor. Bu da aylık yaklaşık 6 milyon liraya tekabül ediyor. Bunu, nüfusumuzun yüzde 20’nin yaptığını tahmin ettiğimizde ise ülkemizin toplam kaynak kaybı yaklaşık 84 milyar TL olmuş oluyor. Türkiye’de konutlarda, ısıtma ve aydınlatmada kullanılan enerjinin yüzde 35’i israf ediliyor. Her konutta her 100 liralık elektrik faturanın 35 lirasının tasarruf edilme potansiyeli bulunuyor. Bu potansiyelin Türkiye ekonomisine katkısı da yılda yaklaşık 6.6 milyar liralık tasarrufun önünü açıyor.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 11:39
  1. israf
  2. Çağın vebası
  3. gıda israfı
  4. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül
  5. sağlık sistemi
  6. otoyol
  7. ulaşım altyapısı
  8. İstanbul tüp geçit projesi

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