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Gündem Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlık peşinde
Gündem

Türkiye savunmada uzay çağını yaşarken CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlık peşinde

Türkiye uzaya 4 kez ulaşarak savunmada uzay çağını başlatırken CHP ve Cumhuriyet ise ahlaksızlığını bir kez daha gösterdi. Türkiye Uzay Ajansı'nı hedef alan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın ifadelerine yer veren Cumhuriyet Gazetesi, haberini 'Türkiye Uzay Ajansı uzayda kayboldu' başlığı ile pazarlayarak uzay çalışmalarını görmezlikten geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 00:15:00 - 2020-11-14 00:19:53

Yeniakit.com.tr

Yerli ve milli savunma sanayinde altın çağını yaşayan Türkiye, gelişen teknolojiyle birlikte uzay çağını da başlattı. Türkiye uzay çağına adım atarken CHP ve Cumhuriyet Gazetesi 'organize ahlaksızlık' şeklinde karalama operasyonuna tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye 4 kez uzaya ulaştı

ASELSAN programında, yapılan uydu fırlatma testlerinin başarıyla tamamlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “4 kere daha uzaya ulaştık.” müjdesini verdi. Türkiye uluslararası arenada yerli ve milli mühendislik kabiliyetleriyle çağ atlarken CHP ve Cumhuriyet ise kendi çalıp kendi oynadı.

Cumhuriyet Gazetesi, geçtiğimiz günlerde Türkiye Uzay Ajansı’nı hedef alan bir habere imza attı. Yapılan haberde CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak’ın ifadelerine yer vererek uzay çalışmalarına yönelik umudun söndüğü belirtildi.

CHP ve Cumhuriyet ahlaksızlığı

CHP’li milletvekili, “Türkiye’nin uzay hedefleri de ucube başkanlık modelinin açmazlarına takılmış gidiyor.” ifadelerini kullanarak yapılan çalışmaların üstünü örtmeye çalıştı.

‘Ajans uzayda kayboldu’ başlığıyla CHP'li milletvekilinin açıklamalarına yer verilen haberde, uzay ajansının web sitesinin olmadığı söylendi. Cumhuriyet 'kendi çapında' dalga geçer bir yaklaşımla manşet atarken Türkiye ise uzaya 4 kez ulaştı.

Türkiye'nin yerli ve milli sanayideki tarihi hamlelerini çöpe atan Cumhuriyet ve CHP'nin ahlaksızlığı bu haberle bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.

 

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