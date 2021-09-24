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Gündem Türkiye Rusya'nın teorisini yerle bir etti
Gündem

Türkiye Rusya'nın teorisini yerle bir etti

Ermenistan'ın bozguna uğramasıyla sonuçlanan "Dağlık Karabağ Savaşı", "Rusya'nın bilgisi olmadan Kafkasya'da tek bir silah bile ateşlenmez" teorisini başarısızlığa uğrattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 16:27:00 -
Türkiye Rusya'nın teorisini yerle bir etti

Moskova Devlet Enstitüsü Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü (IMR) Direktörü Nikolay Silaev, "Dağlık Karabağ Savaşı"nın Rusya'nın prestijine zarar verdiğini itiraf etti.

Karabağ Zaferi Rusya'nın teorisini başarısızlığa uğrattı

Silaev, Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği destekle Ermenistan'ın mağlup olmasının Rusya'nın bölgedeki etkisini önemli ölçüde zayıflattığını söyledi.

Türkiye'nin kararlığı bölgede güçlü bir statü kazanmasına yol açtığını belirten Silaev, "Kremlin'in bilgisi olmadan Kafkasya'da tek bir silah bile ateşlenmez teorisi Karabağ savaşıyla başarısız oldu" yorumunda bulundu.

Silaev, "Bu durum Kafkasya'da Rusya'nın prestijini ciddi şekilde etkiledi. Rusya, prestijini geri kazanmak için Karadeniz ve Hazar Denizi'nde geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenlemek zorunda kaldı" dedi.

star.com.tr

 

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