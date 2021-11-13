  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye puan durumu | Türkiye G Grubu’nda kaçıncı sırada
Spor

Türkiye puan durumu | Türkiye G Grubu’nda kaçıncı sırada

A Milli takım puan durumu | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9.hafta maçında Türkiye, Cebelitarık’ı konuk etti. Futbolseverler ay-yıldızlıların kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye grupta çıkar mı? Türkiye kaç puanı var?

Yeniakit Publisher
2021-11-13 21:48:00 - 2021-11-13 22:02:46
Türkiye puan durumu | Türkiye G Grubu’nda kaçıncı sırada

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Türkiye, Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Ayrıca grubun bir diğer maçında Norveç ile Letonya kozlarını paylaştı. Karadağ-Norveç maçı ise saat 22.45'te başlayacak. İşte G Grubu puan durumu ve alınan sonuçlar

Türkiye puan durumu | Türkiye G Grubu’nda kaçıncı sırada

Türkiye-Cebelitarık: 6-0

Norveç-Letonya: 0-0

Karadağ-Hollanda:

16 Kasım Salı
22.45 Hollanda-Norveç
22.45 Karadağ-Türkiye
22.45 Cebelitarık-Letonya

Dünya Kupası Elemeleri sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9.hafta sonuçları
Dünya Kupası Elemeleri sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9.hafta sonuçları

Spor

Dünya Kupası Elemeleri sonuçları | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 9.hafta sonuçları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Süper güçlerin silahı
Teknoloji

Süper güçlerin silahı "NAZAR" için tarih verildi

Meteksan Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi" testleri başarıyla geçti. Son te..
Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit
Gündem

Provokatör müptezel!.. Başörtülü kıza samuray kılıçlı tehdit

Sosyal medyada provokatörlük yapan bir müptezel, başörtülü kıza samuray kılıcıyla ölüm tehdidi savurdu.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bunu yapan insanların amel defteri kapanmayacak!
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Bunu yapan insanların amel defteri kapanmayacak!

“Kim ki Allah için bir mescit yaparsa Allah cennette onun karşılığı bir makamı ona nasip edecektir." hadisinden örnek veren Diyanet İşleri B..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay