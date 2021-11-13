Türkiye puan durumu | Türkiye G Grubu’nda kaçıncı sırada
A Milli takım puan durumu | 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9.hafta maçında Türkiye, Cebelitarık’ı konuk etti. Futbolseverler ay-yıldızlıların kaç puanı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Türkiye grupta çıkar mı? Türkiye kaç puanı var?
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu maçında Türkiye, Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Ayrıca grubun bir diğer maçında Norveç ile Letonya kozlarını paylaştı. Karadağ-Norveç maçı ise saat 22.45'te başlayacak. İşte G Grubu puan durumu ve alınan sonuçlar
Türkiye puan durumu | Türkiye G Grubu’nda kaçıncı sırada
Türkiye-Cebelitarık: 6-0
Norveç-Letonya: 0-0
Karadağ-Hollanda:
16 Kasım Salı
22.45 Hollanda-Norveç
22.45 Karadağ-Türkiye
22.45 Cebelitarık-Letonya