Türkiye ne zaman kullanmaya başlayacak? Fahrettin Koca aşıda en çok mesafe kat eden ülkeyi açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Erciyes Üniversitesi'nde hayvanlar üzerinde Covid-19 aşısı denemelerine başlandı. Bakan Koca konuyla ilgili soruya cevap verdi.

Bakan Fahrettin Koca, ‘Aşı 3, 4, 6 ayda gündeme gelebilecek, yaygın kullanılabilecek bir durum değildir. Bu en erken 8-10 aylık zaman diliminden önce olacağını doğrusu düşünmüyoruz’ dedi.

Bakan Koca, ABD’nin biz bulursak öncü oluruz dediği ve Avrupa’nın da tüm dünyaya açılması gerektiğini vurguladığı kovid-19 aşısında en çok mesafe alan ülkenin Çin olduğunu söyledi.