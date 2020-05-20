Türkiye ne zaman kullanmaya başlayacak? Fahrettin Koca aşıda en çok mesafe kat eden ülkeyi açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamalarda merakla beklenen aşı sorusuna cevap verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.
Erciyes Üniversitesi'nde hayvanlar üzerinde Covid-19 aşısı denemelerine başlandı. Bakan Koca konuyla ilgili soruya cevap verdi.
Bakan Fahrettin Koca, ‘Aşı 3, 4, 6 ayda gündeme gelebilecek, yaygın kullanılabilecek bir durum değildir. Bu en erken 8-10 aylık zaman diliminden önce olacağını doğrusu düşünmüyoruz’ dedi.
Bakan Koca, ABD’nin biz bulursak öncü oluruz dediği ve Avrupa’nın da tüm dünyaya açılması gerektiğini vurguladığı kovid-19 aşısında en çok mesafe alan ülkenin Çin olduğunu söyledi.