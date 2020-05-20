Türkiye, Libya’da oyunu değiştirdi

Libya hükümetinin, stratejik Vatiyye Askeri Üssü’nü Hafter’e bağlı milislerden geri alması dünya basınında geniş yankı buldu. İngiliz The Guardian gazetesinin, “Türkiye destekli Libya güçleri kilit önemdeki üssü isyancı generalden aldı” başlıklı haberinde, “Trablus’un güneyindeki Vatiyye hava üssünün kaybı, isyancı general Halife Hafter’e büyük darbe indirdi” ifadesi kullanıldı.

Financial Times da “Stratejik hava üssünün düşüşü, mürtet Libyalı generale darbe” başlığını kullandı. Gazete bu gelişmenin “Hafter’in iktidarı ele geçirme mücadelesinde gerileme anlamına geldiğini” vurguladı.

The Independent da Borzou Daragahi imzasıyla yayınlanan değerlendirmede, “Her anlamda oyun değiştirici: Libya’nın savaş ağası Hafter kilit önemdeki üssü Türkiye’yle ittifak halindeki güçlere kaybetti” yorumu yapıldı. Daragahi yazısında Türkiye’nin “BM tarafından tanınmış hükümete sadık güçleri” desteklediğinin altını çizdi.

Ortadoğu’daki Middle East Eye sitesinin haberinde, Türk SİHA’larının 2 gün içinde 3 Rus Pantsir hava savunma sistemini vurduğu ve Libya hükümetine Ankara’nın desteğinin Hafter güçlerini zor durumda bıraktığını kaydetti.

Hafter’e ağır darbe oldu

ABD’li BNN Bloomberg’in haberinde, Hafter’in Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rus paralı askerleri tarafından desteklendiği belirtilirken, Halife Hafter’in geçen haftalarda ağır kayıplar verdiği hatırlatıldı. Haberde, Libya hükümetinin Türkiye’den aldığı desteğin çatışmanın gidişatını değiştirdiği kaydedildi.

Washington Post, haberinde, üsteki kaybı “Hafter için ağır bir darbe” şeklinde tanımlarken, “Libya hükümeti için büyük bir moral olduğunu” okuyucularına aktardı. Türkiye’nin bölgedeki artan varlığı nedeniyle “Hafter’in ağır darbeler aldığının” altını çizen gazete, Libya hükümetinin Vatiyye’de Rus yapımı Pantsir sistemlerini ele geçirdiğini belirtti.

Ruslar “ganimet oldu” dedi

Rus Kommersant gazetesi, Hafter’e bağlı milislerin işgalindeki Vatiyye Askeri Üssü’nde hükümetin kontrolü sağlanmasını, “Hafter, hava üssünü ve Pantsirleri kaybetti” başlığıyla haberleştirdi. Haberde, “Ele geçirilen ganimetlerin arasında Pantsir hava savunma sisteminin bulunduğu” hatırlatıldı.

Rus TASS haber ajansı ve RİA haber ajansı da Libya hükümetinin Vatiyye Askeri Üssü üzerinde kontrolü sağladığını yazdı.

Libya ordusu, iki beldeyi ele geçirdi

Libya ordusu, Vatiyye Askeri Üssü’nün güneyinde, Tunus sınırı yakınlarında yer alan iki beldeyi daha Hafter milislerinden kurtardıklarını açıkladı. Öfke Volkanı Operasyonu’nundan yapılan açıklamada, ordu birliklerinin, Tunus sınırı boyunca uzanan Nalut vilayetine bağlı Bedr ve Tici beldelerinde kontrolünü yeniden sağladığını belirtti. Yerel basın, askeri araçların beldede yayılmasına ilişkin görüntüleri servis etti.

Hafter, Sirte’de de vuruldu

Bu arada Libya ordusu, Sirte’deki Hafter hedeflerini de vurdu. Düzenlenen 4 saldırıda, 2 askeri araç ile biri mühimmat diğeri yakıt yüklü 2 taşıt yok edildi.