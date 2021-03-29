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Spor Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmayacak
Spor

Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmayacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda İstanbul'da Letonya ile oynanacak müsabakaya seyirci alınmasının uygun bulunmadığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 20:11:00 -
Türkiye-Letonya maçına seyirci alınmayacak

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada, TFF Sağlık Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyri ile ilgili son gelişmeleri ile ilgili yeni bir değerlendirme yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni tedbirler ve önlemler alınması gerekebilecek bu dönemde, riskler oluşturacak uygulamalar yapılmaması ve seyircili maç oynanması gibi etkinliklerin düzenlenmemesi hususunda TFF Sağlık Kurulu görüş birliğine varmıştır. TFF Yönetim Kurulu ile paylaşılan bu görüş doğrultusunda, A Milli Takımımızın 30 Mart Salı günü oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına seyirci alınması uygun bulunmamıştır."

Federasyondan dün yapılan açıklamada müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacağı açıklanmıştı.

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