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Spor Türkiye - Letonya maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
Spor

Türkiye - Letonya maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Milli Takımımız önce Hollanda’yı, sonra Norveç’i yenerek toplam 7 gol attı. A Milli Futbol Takımı bu akşam da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Letonya maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-30 11:10:00 -
Türkiye - Letonya maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Milli Takımımız Avrupa elemelerinde önüne gelen takımları mağlup ederek destan yazıyor. Hollanda karşısında 4-2, Norveç karşısında ise 3-0 galip geldi. Milli Takım, bugün yapılacak olan Letonya maçında da galip gelmek için çalışıyor. Peki Türkiye - Letonya maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

Letonya’yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, 6 puan ile grupta zirveye oturdu. Türkiye – Letonya maçı 30 Mart 2021 Salı günü (Bugün) saat 21:45’te TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Milli Takım’ın bulunduğu grubun sıralaması şu şekilde:

1- Türkiye 6 puan

2- Karadağ 6 puan

3- Hollanda 3 puan

4- Norveç 3 puan

5- Letonya 0 puan

6- Cebelitarık 0 puan

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