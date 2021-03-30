Türkiye - Letonya maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Milli Takımımız önce Hollanda’yı, sonra Norveç’i yenerek toplam 7 gol attı. A Milli Futbol Takımı bu akşam da Letonya ile karşı karşıya gelecek. Peki Türkiye - Letonya maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda? İşte detaylar…
Milli Takımımız Avrupa elemelerinde önüne gelen takımları mağlup ederek destan yazıyor. Hollanda karşısında 4-2, Norveç karşısında ise 3-0 galip geldi. Milli Takım, bugün yapılacak olan Letonya maçında da galip gelmek için çalışıyor. Peki Türkiye - Letonya maçı saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?
Letonya’yı konuk edecek olan A Milli Futbol Takımı, 6 puan ile grupta zirveye oturdu. Türkiye – Letonya maçı 30 Mart 2021 Salı günü (Bugün) saat 21:45’te TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.
Milli Takım’ın bulunduğu grubun sıralaması şu şekilde:
1- Türkiye 6 puan
2- Karadağ 6 puan
3- Hollanda 3 puan
4- Norveç 3 puan
5- Letonya 0 puan
6- Cebelitarık 0 puan