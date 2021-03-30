Türkiye- Letonya maçı kaç kaç? Letonya maçı skoru
Türkiye- Letonya maçı kaç kaç? A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya ile karşılaşıyor. Hollanda ve Norveç'i sahadan silen Milliler, Letonya engelini de aşıp 3'te 3'le yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Milli Takım Letonya ile mücadelesini sürdürüyor. Peki, Türkiye Letonya maçın skoru ne?
Dünya Kupası elemelerine 2 muhteşem galibiyetle başlayan Türkiye 3. maçında Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Hollanda'yı 4-2 ve Norveç'i 3-0 ile geçen Ay-Yıldızlılar Letonya'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Türkiye- Letonya maçı başladı.
Türkiye- Letonya maçı kaç kaç?
Türkiye- Letonya: 1-0
Maçtan dakikalar
1.dakikada A Milli Takım köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan Yusuf ortaladı savunma topu çıkardı
GOL! 2.dakikada A Milli Takım, Kenan Karaman ile 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasına giren Kenan, sol ayağıyla net bir vuruş yaptı ve köşeden golümüzü attı.