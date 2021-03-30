  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Türkiye- Letonya maçı kaç kaç? Letonya maçı skoru
Spor

Türkiye- Letonya maçı kaç kaç? Letonya maçı skoru

Türkiye- Letonya maçı kaç kaç? A Milli Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçında Letonya ile karşılaşıyor. Hollanda ve Norveç'i sahadan silen Milliler, Letonya engelini de aşıp 3'te 3'le yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Milli Takım Letonya ile mücadelesini sürdürüyor. Peki, Türkiye Letonya maçın skoru ne?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 22:12:00 -
Türkiye- Letonya maçı kaç kaç? Letonya maçı skoru

Dünya Kupası elemelerine 2 muhteşem galibiyetle başlayan Türkiye 3. maçında Letonya ile kozlarını paylaşıyor. Hollanda'yı 4-2 ve Norveç'i 3-0 ile geçen Ay-Yıldızlılar Letonya'yı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yenerek 3'te 3 yapmak istiyor. Türkiye- Letonya maçı başladı.

Türkiye- Letonya maçı kaç kaç?

Türkiye- Letonya: 1-0

Maçtan dakikalar

1.dakikada A Milli Takım köşe vuruşu kazandı. Sağ kanattan Yusuf ortaladı savunma topu çıkardı

GOL! 2.dakikada A Milli Takım, Kenan Karaman ile 1-0 öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahasına giren Kenan, sol ayağıyla net bir vuruş yaptı ve köşeden golümüzü attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yatırımcılar dikkat! Altının neden yükseldiği açıklandı
Ekonomi

Yatırımcılar dikkat! Altının neden yükseldiği açıklandı

Geçtiğimiz hafta yükselişe geçen altın, çıkış ivmesini yeni haftada da sürdürüyor. Teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu altın ve gümüşün nede..
EDHO'da Polat Alemdar depremi!
Medya

EDHO'da Polat Alemdar depremi!

ATV ekranlarında seyirciyle buluşan ve salı akşamları izleyenleri ekrana kilitlemeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her geçen bölüm g..
Kokain çeken Kürşat Ayvatoğlu santaj için kendisi kayda aldırmış!
Gündem

Kokain çeken Kürşat Ayvatoğlu santaj için kendisi kayda aldırmış!

Kokain çekmek için gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu’nun söz konusu videoyu Dolunay O.’ya şantaj yapmak için kendi çektirdiği ortaya çıktı. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay