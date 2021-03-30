Türkiye Letonya maçı 11'i | Milli Takım 11'i
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 3. maçında Türkiye, Letonya ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Türkiye-Letonya maçı 11'ini merak ediyor. Zorlu maçın 11'i belli oldu. İşte, Türkiye Letonya maçı 11'leri
2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye; Hollanda ve Norveç’i mağlup etti. Türkiye, bu akşam Letonya ile karşı karşıya gelecek. İşte, Türkiye-Letonya maçı 11’leri şöyle:
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz
Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Svalnieks, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis