Türkiye İtalya maçı ne zaman hangi kanalda? Türkiye İtalya ne maçı?
Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı final maçında Portekiz'e 3-1 mağlup oldu ve 2022 Katar hayallerini noktaladı. Futbolseverler ise şimdi gözlerini Türkiye-İtalya maçına çevirdi. Peki, Türkiye İtalya maçı ne zaman? Türkiye-İtalya maçı hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımımız, Kuzey Makedonya'ya mağlup olup Dünya Kupası'na katılma şansını yitiren İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peke, Türkiye İtalya maçı ne zaman?
Türkiye İtalya maçı ne zaman hangi kanalda? Türkiye İtalya ne maçı?
Dünya Kupası'na katılma hakkını yitiren iki ülke Türkiye ile İtalya hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Türkiye-İtalya maçı 29 Mart Salı günü saat 21.45'te oynanacak. Mücadele Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak. Milli maç TRT 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.
A Milli Takım aday kadro
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Sinan Bolat (Gent), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Kaan Ayhan (Sassuolo), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Norwich City), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Caner Erkin (VavaCars Fatih Karagümrük), Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş)
Orta Saha/ Forvet: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), Cengiz Ünder (Marsilya), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Berkan Kutlu (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Feyenoord), Taylan Antalyalı (Galatasaray), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Yusuf Yazıcı (CSKA Moskova), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Serdar Dursun (Fenerbahçe), Umut Bozok (Kasımpaşa)