2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Portekiz’e elenen Türkiye, Kuzey Makedonya’ya elenen İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Peki, milli maç hangi gün?

Türkiye-İtalya maçı ne zaman hangi kanalda?

Türkiye ile İtalya 29 Mart Salı akşamı saat 21.45'te karşılaşacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

İki takım arasındaki 15.randevu

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek. Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

Aday kadro

Kaleciler: Altay Bayındır, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır

Savunma: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz

Orta saha/Forvet: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok.