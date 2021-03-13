Türkiye-İtalya-Fransa harekete geçti! İlk aşama tamamlandı

Türkiye üç yıl önce İtalya ve Fransa ile imzaladığı SAMP-T’nin ortak üretimi anlaşması konusunda adım beklerken, Milliyet’e konuşan üst düzeyde Avrupalı bir diplomat, SAMP-T hava savunma sistemiyle ilgili Eurosam konsorsiyumunun, teknik düzeyde fizibilite çalışmasını tamamladığını, Türkiye’nin güvenlik endişesini ciddiye aldıklarını ifade etti.

S-400 hava savunma sisteminin alımı için Rusya ile 2017 sonunda anlaşma imzalayan Ankara, aynı dönem Fransız-İtalyan ortaklığı Eurosam’ın ürettiği SAMP-T füze bataryasının, Türkiye’nin ortaklığıyla üretilmesi için adım atmış, Kasım 2017’de, NATO sistemleriyle uyumlu ortak hava savunma sistemi üretimi için niyet beyanı imzalanmıştı. 5 Ocak 2018’de de Eurosam ile ASELSAN ve ROKETSAN’ın SAMP-T hava savunma sistemini geliştirerek ortak üretim yapması kararlaştırılmıştı. Ancak NATO kapsamında Kahramanmaraş’ta konuşlu SAMP-T bataryası, Barış Pınarı Harekâtı sonrası İtalya tarafından geri çekilmişti. İtalya’nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, 3 Aralık 2019’da Milliyet’e yaptığı açıklamada, SAMP-T bataryasının, Türkiye’nin Suriye’de yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtı’na tepki olarak çekildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını ve sürecin Türkiye’nin bilgisi dahilinde yürütüldüğünü ifade etmişti.

Adım bekliyor

Şu an NATO dayanışması kapsamında İncirlik’te konuşlu İspanya’ya ait Patriot füze sistemi dışında Türkiye’de kullanımda olan uzun menzilli yüksek irtifa hava savunma sistemi bulunmuyor. Türkiye ise, SAMP-T’nin ortak üretimi anlaşması konusunda adım bekliyor. Üst düzey Avrupalı diplomat, SAMP-T’ye dayalı bir hava savunma sistemiyle ilgili Eurosam konsorsiyumunun, teknik düzeyde fizibilite çalışmasını tamamladığını ifade etti. Türkiye ile bu konuda tartışma kanalının açık olduğunu ifade eden üst düzey diplomat, “Türkiye ile bu konuda politik açıdan bir problemimiz yok. Bu konuda tartışmaya açığız” dedi.

‘İlk aşama tamam’

Türkiye’nin NATO üyeliğinin önemine dikkati çeken diplomat, şunları kaydetti: “Türkiye ile SAMP-T batarya fizibilitesi için çalışıyoruz. Eurosam konsorsiyumu, teknik düzeyde fizibilite çalışmasının ilk aşamasını tamamladı. Bu çalışmalar, Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması ve (Türkiye-İtalya-Fransa) üç ülke iş birliği için pozitif çıkış yolu olabilir. Türkiye’nin güvenlik endişesini ciddiye alıyoruz. Ortak üretim kapsamında yeni bir temas henüz olmadı, bu durum ancak üç ülkenin dahil olması ile ilgili. Ancak, detaylara ilişkin temaslar kamuoyu ile paylaşılacak bir konu değil.”