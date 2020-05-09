  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Türkiye-Irak sınırında teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı

Şırnak’ta baharın gelişiyle beraber yeşile bürünen dağlarda teröristlerin gizlenmesini önlemek amacıyla dört koldan operasyonlar sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:09:08 -
Türkiye-Irak sınırında teröristlere yönelik bahar operasyonu başlatıldı

Şırnak’ta baharın gelişiyle beraber yeşile bürünen dağlarda teröristlerin gizlenmesini önlemek amacıyla dört koldan operasyonlar sürüyor. Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sayesinde teröristler nefes alamıyor.


Şırnak’ın Beytüşşebap ile Uludere ilçelerindeki yayla, mera ve dağlık alanlarda teröristlerin barınma ihtimaline karşı gece gündüz silahlı kuvvetler hava destekli operasyonlara devam ediyor. Beytüşşebap ilçesinde Kato, Marinus, Faraşin ve Hale yaylaları ile Uludere ilçesine bağlı Bestler-Dereler ve Kuzey Irak ile Türkiye sınırları boyunca jandarma komando ve güvenlik korucuları teröristlere nefes aldırmıyor. Jandarma Genel Komutanlığı bölgede devam eden operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı. Teröristlerin inlerine girilen bölgede operasyonların kararlılıkla devam ettiği belirtildi.


Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan değerlendirmede, "İnançlıyız, inatçıyız, kararlıyız. Şırnak Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığınca bölgede olabileceği değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla yapılan operasyonlar aralıksız devam ediyor" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı