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Türkiye imzayı atacak! İnsansız deniz sistemleri geliyor

Türkiye'nin, insansız deniz sistemleri geliştirilmesine yönelik çok uluslu girişim için, niyet beyanına imza atacağı bildirildi.

03 Ekim 2018 Çarşamba 12:42
Türkiye imzayı atacak! İnsansız deniz sistemleri geliyor

Türkiye, aralarında Almanya, ABD, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz ve Yunanistan'ın da bulunduğu insansız deniz sistemleri geliştirilmesine yönelik çok uluslu girişim için niyet beyanına imza atacak.

NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde düzenlenecek imza töreninde, Türkiye, Almanya, ABD, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz ve Yunanistan savunma bakanlarının akşam saatlerinde niyet beyanına imza atması bekleniyor.

Mali kaynak israfı engellenecek

Türkiye'yi temsilen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın imzalayacağı niyet beyanı, girişime katılan ülkeler arasında iş birliği yapma, personel görevlendirme ve standartları belirleme açısından hukuki zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Çok uluslu girişimin ise bir taraftan NATO'ya kalitesi yüksek bir insansız deniz sistemi kabiliyeti kazandırılması amaçlanırken, diğer taraftan iş birliği sayesinde mali kaynak israfının engellenmesi öngörülüyor.

İnsansız deniz sistemleri, robotik sistemlerin kullanımıyla birlikte harekat ortamında insan hayatına yönelik muhtemel riskleri azaltmayı hedefliyor.

Haber Tarihi: 03 Ekim 2018 Çarşamba 12:42
  1. Türkiye
  2. İnsansız Deniz Sistemleri
  3. Çok uluslu anlaşma
  4. ABD
  5. Belçika
  6. Danimarka
  7. Hollanda
  8. İspanya
  9. İtalya
  10. Norveç
  11. Polonya
  12. Yunanistan
  13. Portekiz

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