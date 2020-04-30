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Ekonomi

Türkiye IMF'den para alacak mı? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan flaş açıklama

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:22:00 -
Türkiye IMF'den para alacak mı? Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'dan flaş açıklama

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, enflasyon raporu sunumu sonrası, ekonomist ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uysal, toplantıda IMF ile ilgili yönetilen soruya "IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok" yanıtını verdi.

Uysal IMF hakkında şunları söyledi:

"IMF'ye bu dönemde üyesi olduğumuz bir kurum etkin bir şekilde son dönemde etkin olmaya çalışıyoruz G20 ve IMF merkez bankaları arasında. Teknik destek katkı verme noktasında adımlarımız var. IMF ile kaynak ve swap hattı girişimimiz yok.

İkinci yarıdan itibaren toparlanma sürecine gireceğiz

Çıktı açığı ikinci çeyrek itibarıyla ciddi oranda genişlediğini görüyoruz olağanüstü dönemde tahmin yürütmenin zorluğunu söylemiştim. Türkiye'deki normalleşme ve toparlanmanın dışında Avrupa ve dünyadaki diğer ülkelerin normalleşmesi de bizi doğrudan etkileyen konu. İç talebin daha güçlü ve hızlı toparlanmasını bekliyoruz. Bununla birlikte çeyrekler itibariyle büyümenin nasıl seyredeceği dışarıdaki ülkelerin gelişmesine bağlı. Bütün bunları değerlendirdiğimizde tahmin belirsizliği yüksek. İkinci yarıdan itibaren öncelikle iç talepten başlamak üzere kademeli toparlanma sürecine gireceğiz."

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Yorumlar

Kadri

TCMB başkanı döviz için bir tahminimiz yok dedi ya orda koptu film
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Emrkl

Atın kimler tarafından atandınız onların istegi doğrultusunda konuşun konuşmazsanız yerinize başkası geliyor 
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