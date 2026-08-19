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Dünya Can pazarı! Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var
Dünya

Can pazarı! Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Can pazarı! Otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı: Çok sayıda ölü var

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da otobüsle kamyon kafa kafaya çarpıştı. Adeta can pazarının yaşandığı korkunç kazada, 23 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya’nın güneyindeki Parana eyaletinde otobüs ile kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 23 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerin tamamının otobüste bulunduğu belirtildi.

OTOBÜS İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Parana eyaletine bağlı Imbituva kasabasında bulunan BR-373 karayolunda meydana geldi. Otoyol işletmecisi Via Araucaria tarafından yapılan açıklamada, otobüs ile kamyonun henüz belirlenemeyen nedenle kafa kafaya çarpıştığı bildirildi.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, kazada 23 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

 

KAMYON KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre kazanın, kamyonun karşı şeride geçmesinin ardından otobüsle kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi.Çarpışmanın şiddeti nedeniyle otobüste bulunan çok sayıda kişi hayatını kaybederken, yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

OTOBÜS HASTALARI TAŞIYORDU

Federal Karayolu Polisi kaynaklarına dayandırılan haberlere göre kazaya karışan otobüs, Imbituva Belediyesi Sağlık Sekreterliğine aitti.Otobüsün, hastaları çevredeki sağlık kuruluşlarına götürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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