Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi'nden Cübbeli Ahmet Hoca'ya kınama

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün, imam hatipler ve ilahiyat fakülteleri hakkındaki sözleri hakkında duyuru yayınladı.

Yayınlanan duyuru şu şekilde:

KAMUOYUNA DUYURU

Köklü bir geçmişe ve din eğitimi tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri ülkemizde din eğitimini ve din hizmetlerini yürütecek kadroları yetiştirmekte, aynı zamanda araştırma faaliyetleri yürütmekte, toplumda sahih bir İslam anlayışının oluşmasında önemli katkılar sunmaktadır. Bu yönüyle İlahiyat/İslami İlimler Fakültelerinin milletimizin dini ve kültürel hayatının şekillenmesinde çok önemli konumları bulunmaktadır.

Bu çerçevede, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü 20:30’da Ahmet Hakan’ın moderatörlüğünde CNN Türk televizyonunda yayınlanan Tarafsız Bölge programında kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün İmam Hatip Okulları ve İlahiyat Fakültelerini ve bu güzide kurumlarda yetişmiş kişileri tahkir ve tezyif içeren sözlerini kınıyoruz.

Türkiye İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi olarak aziz milletimizi, din istismarının 15 Temmuz 2016’da hep birlikte yaşadığımız acı sonuçları ile bir kez daha yüz yüze kalmamak için, gündemde kalma ve bazı gayrı resmi oluşumlara alan açma gibi gayelere matuf bu tür beyanatlara ve ilmîlikten uzak, hurafelerden beslenen, insanları düşünmekten alıkoymaya çalışan anlayışlara itibar etmemeye davet ediyoruz.

Dini konularda görüş serdeden herkesi de bazı ülkelerde din adına yaşanan iç çatışmalardan ve bunların acı sonuçlarından ibret alarak İslam’ın kardeşlik anlayışıyla uyuşmayan, toplumda kin ve nefrete yol açacak her türlü davranış ve açıklamalardan özenle kaçınmaya çağırıyoruz. (23.09.2021).

TÜRKİYE İLAHİYAT VE İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTELERİ DEKANLAR KONSEYİ