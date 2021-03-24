Türkiye - Hollanda maçı kaç kaç? Türkiye - Hollanda maçı CANLI SKOR
Türkiye - Hollanda maçı başladı. Türkiye - Hollanda maçı kaç kaç? Türkiye - Hollanda maçı skoru ne? soruları an itibariyle merak ediliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, sahasında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Peki, Türkiye - Hollanda maçında son durum ne? Türkiye - Hollanda maçın skoru ve detaylar...
Ay-Yıldızlılarımız'ın 2022 Dünya Kupası yolculuğu başlıyor. Heyecan TRT ekranlarında yaşanıyor.
Milliler, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda ile İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Bugün saat 20.00'de başlayan mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver görev yapıyor. A Milliler'in Dünya Kupası yolundaki ilk sınavı TRT 1'den naklen yayınlanıyor.
Türkiye - Hollanda maçı kaç kaç?
Türkiye - Hollanda: 3-0
İlk yarıdan canlı anlatım
2. dakikada soldan topu süren Malen, ceza sahası dışında kaleyi karşısına alarak şutunu çekerken, meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın kucağında kaldı.
GOL: 15. dakikada A Milli Takım öne geçti. Kenan Karaman'ın kendi yarı alanından uzun pasında soldan defansın arkasına sarkan Hakan Çalhanoğlu, topu Burak Yılmaz'a gönderdi. Burak'ın ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak De Light'a çarparak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0.
20. dakikada Malen, Delay'ın soldan pasında ceza sahası çizgisi üzerinde şutunu çekti. Uğurcan sağına uzanarak topu kontrol etti.
34. dakikada Kenan Karaman'ın pasında ceza sahasına giren Okay Yokuşlu, Malen'in müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi.
GOL: 35. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Burak Yılmaz, sert bir şutla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 2-0.
45. dakikada Berghuis'in sağdan kullandığı kornerde, De Light'ın altı pas önünden kafa şutu sonrası top yan direğe çarpıp, kaleye yöneldi. Okay Yokuşlu meşin yuvarlağı çizgi üzerinde kafayla uzaklaştırdı ve gole izin vermedi.
Müsabakanın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
46. dakikada 3. gol Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi. A Milli Takımımız, Hakan Çalhanoğlu'nun golüyle 3-0 öne geçti. Sol kanatta topu alan Hakan, ceza sahası dışından vurdu ve köşeden golü attı.
SARI KART! 49.dakikada Wijnaldum orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördüSARI KART! 52.dakikada hava topu mücadelesinin ardından Burak Yılmaz hakemden sarı kart gördü
AZ FARKLA AUT! 57.dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Berghuis kullandı şutu az farkla auta gitti
61.dakikada sağ kanattan Tete ceza sahasına girdi yerden pasına Wijnaldum vurdu şutu kornere gitti.
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 62.dakikada Hollanda'da Marten de Roon çıktı Luuk de Jong girdi.
NET POZİSYON! 63.dakikada savunmanın arkasına sarkan Ozan Tufan uygun durumda vurdu şutuna son anda De Ligt ayak koydu ve top kornere gitti.
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada A Milli Takımımızda Ozan Tufan ve Yusuf Yazıcı çıktı yerlerine Caner Erkin ile Taylan Antalyalı girdi.
SARI KART! 72.dakikada Umut Meraş taç atışını yavaş kullanınca hakemden sarı kart gördü
74. dakika top ağlarımıza gidiyor. 3-1 oluyor.
76. dakika top ağlarımıza gidiyor. Durum 3-2 oluyor.
81.dakikada A Milli Takımımız, Burak Yılmaz'ın frikik golüyle 4-2 öne geçti.