Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takım gruptan çıkar mı?
Milli Takım’ın gruptan şansı var mı? A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9.hafta maçında Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti. Futbolseverler, A Milli Takım’ın gruptan çıkma şansı bulunup bulunmadığını araştırıyor. Peki, Milli Takıl Dünya Kupası’na gidebilir mi?
2022 Dünya Kupası yolunda takımlar birbirinden önemli maçlara çıktı. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’nda Türkiye, Cebelitarık’ı 6-0 mağlup etti ve milyonların yüzünü güldürdü. Peki, Türkiye gruptan çıkar mı?
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takım gruptan çıkar mı?
Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu skonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.
Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Milli takım, Norveç'in 1 gol averajla üzerinde yer alıyor. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından takımlar arasında puan eşitliği olması halinde genel averaja bakılacak. Grup lideri Dünya Kupası'na doğrudan katılırken, grup ikincisi play-off etabına katılma hakkı elde edecek.