Türkiye, Google hakkında soruşturma açtı Rekabet Kurumu, ABD merkezli internet arama motoru Google'a hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu, Google'ın hakim durumunu kötüye kullandığı gerekçesiyle soruşturma açtı Yapılan açıklamada, ''Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.'' ifadelerine yer verildi. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.02.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak; Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Google International LLC, Google LLC, Google Ireland Limited, Alphabet Inc. hakkında soruşturma açılmasına, (19-08/94) karar verdi.

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