Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33. sıraya geriledi.

Ekim ayı dünya sıralaması FIFA'nın web sitesinde açıklandı.

Ekim ayında yapılan hazırlık maçında Almanya ile 3-3, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubunda Rusya ile 1-1 ve Sırbistan ile 2-2 Ay- berabere kalan Ay Yıldızlı ekip bin 486 puanla bir basamak gerileyerek 33. sıraya yerleşti..

Sıralamada ilk 10'da önemli bir değişiklik olmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci ve Brezilya üçüncü, İspanya 6. ve Arjantin 8. oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 26 Kasım'da açıklanacak.