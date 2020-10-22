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Spor Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi
Spor

Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi

FIFA'nın internet sitesinde ekim ayı dünya sıralaması açıklandı. Belçika, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki yerini korurken Türkiye bir basamak düştü.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 11:47:00 -
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 33'üncülüğe geriledi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında 33. sıraya geriledi.

Ekim ayı dünya sıralaması FIFA'nın web sitesinde açıklandı.

Ekim ayında yapılan hazırlık maçında  Almanya ile 3-3, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grubunda Rusya ile 1-1 ve Sırbistan ile 2-2 Ay- berabere kalan Ay Yıldızlı ekip bin 486 puanla bir basamak gerileyerek 33. sıraya yerleşti..

Sıralamada ilk 10'da önemli bir değişiklik olmadı. Belçika birinci, Fransa ikinci ve Brezilya üçüncü, İspanya 6. ve Arjantin 8. oldu.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 26 Kasım'da açıklanacak.

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