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Spor Türkiye-Faroe Adaları maç sonucu (Özet)
Spor

Türkiye-Faroe Adaları maç sonucu (Özet)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi maçında Faroe Adaları'nı konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, illi maç kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-06-04 22:48:00 -
Türkiye-Faroe Adaları maç sonucu (Özet)

Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?

Türkiye-Faroe Adaları maç sonucu (Özet)

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı. Maç Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Enes

Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Jonsson, Hansson, G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen

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