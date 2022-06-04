Türkiye-Faroe Adaları maç sonucu (Özet)
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi maçında Faroe Adaları'nı konuk etti. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, illi maç kaç kaç bitti?
Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Faroe Adaları'nı konuk etti. Peki, maç kaç kaç bitti?
Türkiye-Faroe Adaları maç sonucu (Özet)
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadele saat 21.45'te başladı. Maç Türkiye'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ediyor.
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Çağlar, Ferdi, Dorukhan, Hakan, Cengiz, Kerem, Halil, Enes
Faroe Adaları: Nielsen, Joensen, Faero, Askham, Davidsen, Jonsson, Hansson, G.Vatnhamar, S.Vatnhamar, Rolantsson, Johannesen