Türkiye en kritik ürünü Rusya'dan almaya başladılar! Rekor düzeyde ithalat

Türkiye, Rusya'dan 189,4 milyon dolar değerinde buğday tedarik etti. Böylelikle Rusya Türkiye’nin toplam tahıl ithalatının yaklaşık yüzde 70’ini karşılamış oldu.

Rusya, geçen yıl kasım ayında Türkiye’ye 189,4 milyon dolar değerinde buğday ihraç ederek yaz 2023’ten bu yana en yüksek seviyesi görüldü.

Aylık bazda ihracat yüzde 17 artarken, yıllık bazda artış 25 kata çıktı; bir yıl önce aynı dönemde ihracat 7,6 milyon dolar seviyesindeydi.

 

Rusya, sonbahar sonunda Türkiye’nin toplam tahıl ithalatının yaklaşık yüzde 70’ini karşıladı. Bu sevkiyatların yüzde 90’ından fazlasını buğday oluştururken geri kalan kısmı arpa, mısır ve karabuğday ürünlerinden meydana geldi.

Türkiye, 2025’in ilk on bir ayında tarım ve gıda ürünlerinde yaklaşık 20,5 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi; bu dönemde tahıl ve ham maddelerin toplam ithalatı artış gösterdi.

 

Rusya’dan yapılan buğday tedariki, Türkiye’nin iç talebini karşılamada kritik bir rol oynuyor ve bu oran, ülkenin stratejik stoklama ve arz güvenliği politikaları açısından önem taşıyor.

EKONOMİM

