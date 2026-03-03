Irkçı dehşet Finlandiya’yı sarstı! Somalili aileye komşu tuzağı

Finlandiya’nın başkenti Helsinki yakınlarındaki Vantaa bölgesinde bir apartman dairesinde kundaklama sonucu çıkan yangında, Somali kökenli aileden 2’si yetişkin 5 kişi yaşamını yitirdi. Finlandiya devlet televizyonu YLE'nin haberine göre, Batı Vantaa’da Somali kökenli bir ailenin ikamet ettiği dairede, kundaklama nedeniyle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayıldığı yangında, anne, baba ile 3, 6 ve 8 yaşlarındaki üç çocuk hayatını kaybetti. Yangından sadece bir çocuk sağ kurtarıldı.

Komşu zanlı tutuklandı

Helsinki Emniyet Müdürlüğü ve Doğu Uusimaa Polisi tarafından yapılan ortak açıklamada, yangının kasten çıkarıldığına dair güçlü bulgulara ulaşıldığı belirtildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, ailenin komşusu olduğu öğrenilen 70 yaşındaki Finlandiya vatandaşı bir kişinin "kundaklama" ve "cinayet" şüphesiyle tutuklandığı aktarıldı.

57 kişi tahliye edildi

Yetkililer, yangın sırasında binada bulunan 57 kişinin güvenlik gerekçesiyle tahliye edildiğini duyurdu. Olayın ardından bölgede geniş çaplı inceleme başlatılırken, saldırının motivasyonuna ilişkin araştırmalar sürüyor.