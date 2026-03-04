Trump: Gerekirse Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere refakat edeceğiz

Orta Doğu’da tırmanan savaşın ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehditleri ve bölgedeki tankerlere yönelik saldırı iddiaları, Beyaz Saray’ı harekete geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel petrol ticaretinin aksamasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Trump, bölgedeki donanma gücünü artırdıklarını belirterek şu mesajı verdi:

"Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır. İran sadece sorun yaratıyor. Bölgedeki durumu yakından takip ediyoruz."

DONANMA ALARMDA: "EN BÜYÜK GÜCÜMÜZLE ORADAYIZ"

Trump, ABD'nin bölgeye yeni bir donanma filosu ve uçak gemisi gönderme kararının arkasında durduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatının dünya ekonomisi için hayati önemde olduğunu hatırlatan Trump, herhangi bir müdahaleye en sert karşılığın verileceğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "öngörülemez tehdit" seviyesinin yükseldiğini ve bölgedeki müttefiklerle eşgüdüm içerisinde hareket edildiğini bildirdi.

İNGİLTERE VE MÜTTEFİKLERLE TEMAS

İran'ın bazı tankerlere müdahale girişimlerinin ardından İngiltere ile yakın temas halinde olduklarını belirten Trump, bu meselenin sadece ABD'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu savundu. Trump, "İran’ın oyun oynamasına izin vermeyeceğiz. Ya kurallara uyacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar" diyerek Tahran üzerindeki baskıyı artırdı.