Dünya Trump: Gerekirse Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere refakat edeceğiz
Dünya

Trump: Gerekirse Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere refakat edeceğiz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Trump: Gerekirse Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere refakat edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki tehditlerine karşı sert bir adım attı. Trump, küresel enerji arzını korumak adına gerekirse ABD donanmasının bölgeden geçen tankerlere askeri refakat sağlamaya başlayacağını duyurdu.

Orta Doğu’da tırmanan savaşın ardından İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehditleri ve bölgedeki tankerlere yönelik saldırı iddiaları, Beyaz Saray’ı harekete geçirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel petrol ticaretinin aksamasına izin vermeyeceklerini vurguladı. Trump, bölgedeki donanma gücünü artırdıklarını belirterek şu mesajı verdi:

"Gerekirse ABD donanması en kısa sürede Hürmüz Boğazı'ndan geçen tankerlere refakat etmeye başlayacaktır. İran sadece sorun yaratıyor. Bölgedeki durumu yakından takip ediyoruz."

DONANMA ALARMDA: "EN BÜYÜK GÜCÜMÜZLE ORADAYIZ"

Trump, ABD'nin bölgeye yeni bir donanma filosu ve uçak gemisi gönderme kararının arkasında durduğunu belirtti. Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan enerji sevkiyatının dünya ekonomisi için hayati önemde olduğunu hatırlatan Trump, herhangi bir müdahaleye en sert karşılığın verileceğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "öngörülemez tehdit" seviyesinin yükseldiğini ve bölgedeki müttefiklerle eşgüdüm içerisinde hareket edildiğini bildirdi.

İNGİLTERE VE MÜTTEFİKLERLE TEMAS

İran'ın bazı tankerlere müdahale girişimlerinin ardından İngiltere ile yakın temas halinde olduklarını belirten Trump, bu meselenin sadece ABD'nin değil tüm dünyanın sorunu olduğunu savundu. Trump, "İran’ın oyun oynamasına izin vermeyeceğiz. Ya kurallara uyacaklar ya da sonuçlarına katlanacaklar" diyerek Tahran üzerindeki baskıyı artırdı.

 

Şizofren

ALLAHÜMME SALLİ ALÂ SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALÂ ALİHİ SEYYİDİNA MUHAMMED. EL AZİM EL MÜMİN EL KAHHAR EL CEBBAR RABBİM MUHAKKAK HERŞEYİ BİLEN SENSİN GAZZEDE ŞEHİT OLAN ÜMMETİ MUHAMMEDİN İNTİKAMINI AL MUHAKKAK EN İYİ İNTİKAM ALAN SENSİN ben güçlüyüm kibirli abd ve İsrail'i bu savaşta KAHRU PERİŞAN EYLE tuzaklarını planlarını tersine döndür..vesilem gökyüzüne çıkan bu mübarek günlerde mazlumların ahı olsun AMİN AMİN AMİN ... ALLAHÜMME SALLİ ALÂ SEYYİDİNA MUHAMMEDİN VE ALÂ ALİHİ SEYYİDİNA MUHAMMED.. .
