Kim Jong Un'dan Siyonistlere nükleer tehdit! İsrail'i haritadan sileriz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dördüncü gününde çatışmalar genişleyerek devam ediyor. İsrail ordusu, İran’a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu. Bölgedeki gerilim tırmanırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İran'a destek verdi.

'YOK ETMEK İÇİN TEK BİR FÜZE YETERLİ'

İran'ın talep etmesi halinde destek olarak kendilerine füze gönderebileceklerini kaydeden Kim Jong Un, "Onları (İsrail) yok etmek için tek bir füze yeterli" dedi.

Kuzey Kore, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarına karşı çıkmış ve İran'a saldırıları "yasa dışı bir saldırganlık" ve "egemenlik haklarının ihlali" olarak değerlendirmişti. Açıklamada, Kuzey Kore'nin söz konusu saldırıları kınadığı belirtilerek, ABD'nin İran'a yönelik uzun süredir devam eden tehditlerinin ardından bu durumun "öngörülebilir" olduğu aktarılmıştı.

Bu saldırıların “ABD’nin hegemonik doğasının bir sonucu” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecek olan ABD-İsrail saldırıları hiçbir koşulda tolere edilemez” denilmişti.