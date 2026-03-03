  • İSTANBUL
Gündem Kim Jong Un'dan Siyonistlere nükleer tehdit! İsrail'i haritadan sileriz
Gündem

Kim Jong Un'dan Siyonistlere nükleer tehdit! İsrail'i haritadan sileriz

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Kim Jong Un'dan Siyonistlere nükleer tehdit! İsrail'i haritadan sileriz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırıları dördüncü gününde devam ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyayı ayağa kaldıran bir destek açıklaması geldi. Batı’nın zorbalığına karşı İran’ın yanında olduklarını belirten Kim, Siyonist rejime adeta ölüm fermanı niteliğinde bir gözdağı verdi.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının dördüncü gününde çatışmalar genişleyerek devam ediyor. İsrail ordusu, İran’a yönelik yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu. Bölgedeki gerilim tırmanırken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, İran'a destek verdi.

 

'YOK ETMEK İÇİN TEK BİR FÜZE YETERLİ'

İran'ın talep etmesi halinde destek olarak kendilerine füze gönderebileceklerini kaydeden Kim Jong Un, "Onları (İsrail) yok etmek için tek bir füze yeterli" dedi.

Kuzey Kore, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarına karşı çıkmış ve İran'a saldırıları "yasa dışı bir saldırganlık" ve "egemenlik haklarının ihlali" olarak değerlendirmişti. Açıklamada, Kuzey Kore'nin söz konusu saldırıları kınadığı belirtilerek, ABD'nin İran'a yönelik uzun süredir devam eden tehditlerinin ardından bu durumun "öngörülebilir" olduğu aktarılmıştı.

 

Bu saldırıların “ABD’nin hegemonik doğasının bir sonucu” olarak nitelendirildiği açıklamada, “Hiçbir şekilde haklı gösterilemeyecek olan ABD-İsrail saldırıları hiçbir koşulda tolere edilemez” denilmişti.

